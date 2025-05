Tagli alle province Confindustria preoccupata per gli appalti

Confindustria esprime forte preoccupazione per i tagli alle province che potrebbero compromettere gli appalti pubblici. L'allerta è stata lanciata dal Presidente della Provincia, Luca Marmo, e dalla consigliera delegata al bilancio, Lisa Amidei, in seguito ai ridimensionamenti dei fondi governativi previsti per gli investimenti, essenziali per garantire le manutenzioni straordinarie e il corretto funzionamento delle infrastrutture.

L’allarme scattato la scorsa settimana da parte del Presidente della Provincia, Luca Marmo, e rilanciato in maniera dirompente anche dalla consigliera delegata al bilancio Lisa Amidei sui previsti tagli dei fondi per gli investimenti da parte del Governo, legati principalmente alle manutenzioni stradali, non è caduto nel vuoto. Sia politica che associazioni di categoria si sono messe immediatamente sul piede di guerra per esternare il rammarico e la necessità di trovare quanto prima una soluzione. Ricordiamo, infatti, che per le annualità 2025-26 il taglio ammonterebbe a 2 milioni e 722mila euro (su poco meno di 4 milioni complessivi) mentre per il 2027 e 2028 si parla di una sforbiciata di 4 milioni e 600mila euro su un totale di 9 milioni e 700mila euro... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tagli alle province, Confindustria preoccupata per gli appalti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tagli alle province, Confindustria preoccupata per gli appalti - L’allarme scattato la scorsa settimana da parte del Presidente della Provincia, Luca Marmo, e rilanciato in maniera dirompente anche ... Secondo msn.com

L'associazione dei costruttori edili di Confindustria preoccupata per i tagli del governo alle amministrazioni locali - Giacomo Salvi presidente Ance Toscana Nord (gruppo Confindustria) interviene sui tagli del governo alle amministrazioni locali, facendo suo l'allarme già lanciato dal presidente della Provincia di ... Riporta valdinievoleoggi.it

Strade, tagli in vista. L’allarme della Provincia: "La sicurezza è a rischio" - La legge di Bilancio stoppa gli investimenti che erano stati assegnati. Limatola: "Devo bloccare l’accordo quadro per alcuni lavori già in programma". . Si legge su msn.com

Province, Antonio Decaro: servono fondi per le strade e le scuole