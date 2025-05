Tagli a infrastrutture in Sicilia Falcone | Rivedere la decisione ministeriale tolte certezze e risorse all’Isola

Un recente decreto ministeriale ha comportato il taglio di circa 900 milioni di euro destinati alle infrastrutture in Sicilia, sollevando gravi preoccupazioni per la crescita e la manutenzione dell'isola. In un momento cruciale per il suo sviluppo, questa decisione mina le certezze e le risorse necessarie a realizzare piani infrastrutturali già programmati, ostacolando così la trasformazione fondamentale attesa dalla Sicilia.

"Il definanziamento di circa 900 milioni di euro destinati originariamente a piani infrastrutturali e manutenzione stradale in Sicilia è una scelta che desta profonda preoccupazione. Soprattutto in un momento in cui l'Isola deve trasformare la programmazione, elaborata negli anni scorsi, in...

