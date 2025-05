Taekwondo campionati italiani universitari | doppio bronzo per due atleti brindisini

Attilio Ventola, atleta della "Taekwondo Gold Team" di Brindisi, ha brillato ai Campionati nazionali universitari svoltisi ad Ancona il 25 maggio, conquistando due medaglie di bronzo nelle specialità del freestyle e del combattimento. Sotto la guida del maestro Marco Cazzato, Ventola ha dimostrato un eccezionale talento e determinazione, portando onore alla sua squadra e alla città.

BRINDISI - Attilio Ventola atleta della società sportiva “Taekwondo Gold Team” allenato dal maestro Marco Cazzato conquista ben due medaglie di bronzo ai Campionati nazionali universitari svoltisi ad Ancona lo scorso 25 maggio nella specialità del freestyle e nel combattimento, soltanto mezzo... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Taekwondo, campionati italiani universitari: doppio bronzo per due atleti brindisini

I Campionati mondiali universitari di corta campestre si svolgeranno a Cassino - Dal 14 al 15 marzo 2026, Cassino ospiterà i Campionati Mondiali Universitari di Corta Campestre, un evento di grande rilievo organizzato dalla FISU. 🔗continua a leggere

Taekwondo, campionati italiani universitari: doppio bronzo per due atleti brindisini - In questa edizione anche Gabriele Romano, atleta brindisino e studente universitario a Pisa conquista una medaglia di bronzo nel combattimento. Il maestro Marco Cazzato si ritiene orgoglioso per i ... 🔗brindisireport.it scrive

È ABRUZZESE LA MEDAGLIA D'ORO DI TAEKWONDO AI CAMPIONATI ITALIANI UNIVERSITARI - Prima medaglia ai Campionati Nazionali Universitari di Ancona per il CUSAQ: oro e titolo di Campione Nazionale Universitario per Samuele Baliva nella gara di Taekwondo maschile.Il talentuoso atleta de ... 🔗Da certastampa.it

Campionati italiani universitari. Oggi la sfilata con mille atleti - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com