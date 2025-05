Svs corso gratuito per diventare volontario di livello base | i requisiti e come iscriversi

La Società Volontaria di Soccorso (SVS) offre un corso gratuito per aspiranti volontari di livello base, includendo l'abilitazione all'uso del DAE. La prima lezione è fissata per il 3 giugno alle 21 presso la sede nord in via delle Corallaie 10. Scopri i requisiti e le modalità per iscriverti e unisciti a noi per fare la differenza nella comunità!

La Svs organizza un corso gratuito per formare volontari di livello base con abilitazione all'utilizzo del Dae. La prima lezione si terrà alle 21 del 3 giugno nella sede nord della Società volontaria di soccorso in via delle Corallaie 10 mentre il calendario completo sarà fornito in occasione...

