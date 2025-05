Svizzera ciclista 82enne si schianta contro DeLorean ferma per guasto in piazzola bus | Tornassi indietro nel tempo la sposterei - VIDEO

Un incidente singolare ha coinvolto un ciclista 82enne in Svizzera, che si è schiantato contro una DeLorean ferma in una piazzola per autobus a causa di un guasto. Fortunatamente, il ciclista ha riportato solo lievi ferite e la vettura, simbolo del film "Ritorno al Futuro", ha subito solo danni minori. Un evento che ha suscitato curiosità e ironia, con il ciclista che scherza: "Se tornassi indietro nel tempo, la sposterei

Il ciclista ha riportato solo ferite lievi e la macchina dei piccoli danni. In Svizzera un ciclista di 82 anni si è schiantato contro una DeLorean ferma in una piazzola per autobus. A causa di un problema alla batteria, l'iconica vettura protagonista della saga di Ritorno al Futuro è rimasta... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Svizzera, ciclista 82enne si schianta contro DeLorean ferma per guasto in piazzola bus: “Tornassi indietro nel tempo, la sposterei” - VIDEO

