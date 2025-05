Sviene per terra completamente ubriaco Arriva la polizia e gli trova due coltelli nello zaino | 38enne nei guai

Una serata di follia a Como: un 38enne di origini pugliesi, trovato svenuto per strada in evidente stato di ebbrezza, ha attirato l'attenzione della polizia. Al momento del controllo, gli agenti hanno scoperto nello zaino dell'uomo due coltelli di grosse dimensioni, portando a conseguenze legali per il cittadino. L'episodio risale a sabato 26 maggio 2025, in via Cinque Giornate.

Como, 26 maggio 2025 – Origini pugliesi, residente a Como, 38 anni, visibilmente ubriaco e due grossi coltelli nello zaino. È la fotografia dell'uomo denunciato sabato sera dalla Squadra Volante di Como, durante un intervento avvenuto verso le 20 in via Cinque Giornate, su segnalazione di alcuni residenti, che avevano notato un uomo stramazzato a terra privo di conoscenza. Ubriaco sputa sui passanti in piazza Duomo: fermato. Appena uscito dalla Questura prende a calci un'auto al semaforo e insulta la mamma al volante Una volta in posto, i poliziotti hanno constatato che il trentottenne era completamente ubriaco e incosciente...

