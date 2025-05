Supremasea approda in tv | ospite a Canale Italia YatchLife

Supremasea, il prestigioso brand dell’azienda bergamasca Naster, specializzata nella tappezzeria su misura da oltre 40 anni, ha fatto il suo debutto in TV come ospite di Canale Italia YatchLife. Durante l’intervista, Corrado Malighetti, Roberto Pagani, Andrea Barra e Chiara Caravelli hanno condiviso le innovazioni e la passione che caratterizzano il marchio, svelando il connubio tra artigianalità e design d’eccellenza nel settore nautico.

Supremasea, brand commerciale dell’azienda bergamasca Naster, leader nella progettazione e realizzazione della tappezzeria su misura da oltre 40 anni, è stata ospite a Canale Italia YatchLife. Un’intervista a più voci – quelle di Corrado Malighetti, Roberto Pagani, Andrea Barra e Chiara Caravelli – che ha ripercorso la storia del brand. La prima puntata è andata in onda venerdì 23 maggio alle ore 22.00 sul canale DTT 71 nazionale e in contemporanea su tutti i canali regionali. Le repliche saranno visibili ogni sera alle 20,30 sul canale 126 nazionale per 30 giorni. Un servizio 360 gradi e il mix di certificazioni... 🔗 Leggi su Bergamonews.it