Supplenze 2024 25 docenti INTERPELLI con possibilità di proroga per esami e scrutini AGGIORNATO

In vista dell'anno scolastico 2024/25, le scuole italiane stanno avviando gli interpelli per le supplenze dei docenti, conformemente all'OM 88/2024. Questo avviene dopo l'esaurimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e alla ricerca di aspiranti nelle graduatorie di istituto. L'articolo esplora le procedure e le opportunità di proroga per esami e scrutini, offrendo un quadro aggiornato della situazione.

Si parte con gli interpelli di docenti: le scuole, così come previsto dall'OM 882024, pubblicano gli avvisi dopo che risultano esaurite le GPS, si scorrono le graduatorie di istituto e non si trovano aspiranti neanche nelle scuole viciniori.

Supplenze 2024 docenti ruolo: solo su posto intero, ma si può poi chiedere part-time - come richiamato nella nota sulle supplenze a.s. 2024/25. Dunque, con la nuova disposizione è stato introdotto un vincolo per cui il docente di ruolo può accettare supplenze solo su posto intero, ...

Supplenze Docenti e ATA 2024 2025: pubblicata la Circolare del Ministero - 115135 del 25 luglio 2024 (Pdf 296Kb) – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

Supplenze Docenti 2024 2025: domande dal 26 Luglio al 7 Agosto - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato la circolare sulle supplenze ai docenti, al personale educativo e al personale ATA a.s. 2024/25.

