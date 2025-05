Supplenti al termine delle lezioni | contratto per soli scrutini no permessi retribuiti e ferie senza oneri Quando si rientra nell’art 37

Con la conclusione delle lezioni, i supplenti con contratto fino a questo periodo iniziano a interrogarsi sugli aspetti contrattuali legati agli scrutini. È fondamentale chiarire la normativa riguardante i permessi retribuiti e le ferie, in particolare per coloro che rientrano nell'articolo 37. In questo articolo, risponderemo ad alcune delle domande più frequenti sul contratto per soli scrutini.

Le lezioni volgono ormai al termine e i supplenti con contratto sino alla fine delle stesse si pongono diverse domande riguardo al contratto che avranno per gli scrutini. Rispondiamo ad alcuni quesiti posti in redazione. L'articolo Supplenti al termine delle lezioni: contratto per soli scrutini, no permessi retribuiti e ferie senza oneri. Quando si rientra nell’art. 37 ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Supplente sino al termine delle lezioni: quale contratto spetterà per scrutini ed esami? - Il docente supplente con contratto sino al termine delle lezioni parteciperà allo scrutinio, nonché ad eventuali esami. Il contratto sarà prorogato? Scrive orizzontescuola.it

Docenti, supplenze fino al termine delle lezioni: quando spetta la proroga dei contratti per scrutini ed esami - 11 e 12 OM 112/2022; Nel secondo caso, il docente potrebbe avere già sottoscritto un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12. In tutti ... Lo riporta flcgil.it

Esami di Stato 2025, quali contratti per i supplenti? - Scopri i dettagli sugli Esami di Stato 2025 e sulla continuità dei contratti per i docenti supplenti nelle scuole italiane. Scrive informazionescuola.it

Incarichi Individuali - Gestione supplenti impegnati oltre data termine prevista da contratto