Superman | Nathan Fillion svela la bizzarra ispirazione dietro il suo Guy Gardner

Nathan Fillion svela l'insolita ispirazione dietro il suo Guy Gardner, la versione irriverente della Lanterna Verde nel nuovo DCU di James Gunn. Dopo le sue collaborazioni con Gunn in "The Suicide Squad" e "Guardiani della Galassia Vol. 3", l'attore condivide dettagli sorprendenti sulla creazione di questo iconico personaggio. Scopriamo insieme quale fonte creativa ha influenzato il suo approccio al ruolo.

Nel nuovo DCU di James Gunn, Nathan Fillion interpreterà Guy Gardner, la Lanterna Verde più irriverente del gruppo. L'attore ha rivelato la singolare fonte d'ispirazione per il personaggio. Dopo aver lavorato al fianco di James Gunn in The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3, Nathan Fillion è pronto a tornare nell'universo supereroistico sotto una nuova luce: sarà infatti Guy Gardner, una delle Lanterne Verdi, nel prossimo Superman e in altri progetti del rinnovato DC Universe. Il debutto ufficiale del suo personaggio avverrà proprio nel film che segnerà l'inizio del nuovo corso DC firmato Gunn, ma lo vedremo anche nella seconda stagione di Peacemaker e, con ogni probabilità, in un'apparizione nel futuro Lanterns, dove potrebbe condividere lo schermo con Hal Jordan e John Stewart... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: Nathan Fillion svela la bizzarra ispirazione dietro il suo Guy Gardner

