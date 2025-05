suoni controvento anche marsciano nella rete del festival diffuso

Il festival estivo di arti performative "Suoni Controvento" si espande anche a Marsciano, portando il suo ricco programma nella suggestiva Rocca di Sant'Apollinare. Il prossimo 20 luglio, alle ore 21, si svolgerĂ "Mediterraneo: le radici di un mito", uno spettacolo che unisce voce narrante e suggestioni evocative, promettendo un'esperienza culturale unica nel cuore di una location storica.

