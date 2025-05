Sulle orme di don Milani | La sua lezione senza tempo? Non esiste guerra giusta

Nel suo viaggio sulle orme di Don Milani, Nicola Di Renzone esplora la sua lezione eterna che afferma che «non esiste guerra giusta». Attraverso la difficile salita a Barbiana, l'autore ci invita a riflettere sulla fatica necessaria per costruire la pace, sperando che le nostre voci possano risuonare come un significativo contributo alla riscoperta dei valori fondamentali dell'umanità.

di Nicola Di Renzone FIRENZE "Salire fino a Barbiana è fatica, anche la pace è fatica. Da questo crinale, diventato come Betlemme una delle capitali del mondo, ci auguriamo che la nostra voce non resti inascoltata e che questa fatica sia un piccolo ma significativo contributo perché l’umanità riscopra la sua vera vocazione alla relazione, al dialogo e quindi alla pace. Ascoltare Don Lorenzo significa avvicinare il futuro a questo nostro presente, che corre invece rischio di implodere. Dobbiamo ascoltarlo e praticarlo". Queste le toccanti parole di Padre Benardo Gianni, abate di San Miniato, in occasione della celebre Marcia di Barbiana... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sulle orme di don Milani: "La sua lezione senza tempo?. Non esiste guerra giusta"

Su questo argomento da altre fonti

Sulle orme di don Milani: "La sua lezione senza tempo?. Non esiste guerra giusta" - e che invece fu il luogo dal quale tutto il mondo si accorse dei suoi valori e della sua testimonianza" Di Europa ha parlato anche il presidente della fondazione don Milani Agostino Burberi. lanazione.it scrive

A Barbiana la marcia sulle orme di don Milani - 2 di 10 foto Partita la marcia a Barbiana sulle orme di don Milani - RIPRODUZIONE RISERVATA 3 di 10 foto Partita la marcia a Barbiana sulle orme di don Milani - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 10 foto ... Riporta ansa.it

Un doposcuola sulle orme di Don Milani - In Italia una voce importante fu don Milani che toccò questioni come la scuola, la non violenza e la disuguaglianza sociale. Sulla sua scorta nasce a Riosecco, frazione di Città di Castello ... Secondo rainews.it

2023-05-27 BARBIANA - DON MILANI, BIOGRAFIA E STORIA DI UN PRETE DI FRONTIERA