Sulle ali della pazzia 2019 trama completa | spiegazione finale

In "Sulle ali della pazzia", un film del 2019 diretto da Jean-François Rivard, seguiamo Amber Vickers, reduce da delusioni amorose, che ritrova la felicità con Luke. La trama si svela in un intreccio di emozioni e scelte decisive, culminando in un finale sorprendente. Scopri con noi cosa accade e la profonda spiegazione che si cela dietro gli eventi del film, in onda su Rai 2 il 26 maggio 2025.

Sulle ali della pazzia è un film del 2019 diretto da Jean-François Rivard, che va in onda il 26 maggio 2025 alle ore 15.30 su Rai 2. La trama segue la storia di Amber Vickers, la quale ha appena affrontato dei fallimenti nel piano sentimentale e che ora ha ritrovato la felicità con Luke, che sta per sposare. Jill, la sua futura suocera, sembra averla adottata come figlia. Ma ecco che la mamma di Amber, Sharon, arriva e stravolge tutto. Infatti, tra lei e Jill il rapporto è subito disastroso e la situazione può solo che peggiorare.