Successo per la Cena della gluppa | al porto si presentano in 200

Sono arrivati in 200, sabato scorso in via Cecchi, per la Festa della Gluppa. E tra una fetta di salame e una pasta fredda in condivisione, c’è stato anche il tempo di riflettere su quanto sta accadendo nel mondo, con i bambini che hanno steso la bandiera della Palestina su un tavolo, accendendo tante candele bianche per aderire alla giornata del sudario, organizzata per sensibilizzare sul massacro di civili a Gaza. Successo annunciato per la Cena della Gluppa di via Cecchi, al quartiere Porto, dove ha portato i suoi saluti anche il sindaco Andrea Biancani, parlando con i più giovani dell’importanza dell’unità e della pace... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Successo per la Cena della gluppa: al porto si presentano in 200

