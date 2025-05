Successo per il 14 Torneo di minirugby a Modena | festa e sport per oltre 500 bambini

Nell’anno della promozione del Giacobazzi in serie A, il 14° Torneo di minirugby "Città di Modena – 13° Memorial Mucchi" non ha tradito le attese ed è stato l’epilogo perfetto di una stagione indimenticabile. L’evento, organizzato dal Modena Rugby 1965 e patrocinato dal Comune di Modena, dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ordine degli Avvocati di Modena, ha riempito lo stadio Luciano Zanetti di Collegarola per tutta la giornata, tra partite di rugby e un terzo tempo senza soluzione di continuità grazie agli stand dei volontari. È stata soprattutto una festa ovale per oltre 500 tra bambine e bambini delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, che si sono confrontati in una giornata di sport che ricorderanno a lungo: oltre ai padroni di casa del Generaliviaemiliaest Modena Rugby, sono scesi in campo i "cugini" di Rugby Carpi e Highlanders Formigine Rugby, il Cesena Rugby, il Rugby Bologna 1928, i parmensi de Le Viole Amatori Parma, poi il Rugby Milano, il Rugby Buccinasco, Lazio Rugby, il rugby Parma, Lions Amaranto e il Gispi Rugby Prato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Successo per il 14° Torneo di minirugby a Modena: festa e sport per oltre 500 bambini

