In questo articolo, Carblogger esplora le recenti dichiarazioni di Elon Musk, paragonandole ai temi del delitto e della redenzione presenti nel capolavoro di Dostoevskij. Attraverso il parallelo con Raskol'nikov, l'autore indaga la complessitĂ psicologica di Musk, un innovatore che sembra oscillare tra ambizione e disperazione, in cerca di un modo per riconciliarsi con le proprie scelte.

di Carblogger Per tentare di capire a che punto è Elon Musk, torno a sfogliare il capolavoro di Fedor Dostoevskij. Mi tocca, dopo aver letto l’ultima intervista di Musk a Bloomberg. Parole stanche di uno che, come Rodion Romanovi? Raskol’nikov, si sente un Napoleone ma che spera di salvarsi attraverso la sofferenza. O almeno. La realtà è molto piĂą cruda: per fine mese sarĂ costretto dal mercato e dagli azionisti a riprendere il volante di Tesla e a limitare il lavoro nell’amministrazione Trump solo “un giorno o due a settimana”. Oltre a cercare una risposta a Bill Gates (e in fondo a tutti noi), che lo ha accusato di far morire bambini tagliando i fondi pubblici Usa ai paesi piĂą poveri... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Su Tesla Musk ha commesso un delitto

