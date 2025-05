Su Sicilia 242 TV la nuova puntata di MEDIARTE dedicata alla Festa di San Giorgio Santo protettore dell’A E O P

Sicilia 242 TV presenta una nuova puntata di "MEDIARTE… Pillole di Cultura", condotta da Lucio Di Mauro. Questa settimana, il focus è sulla XVI Festa di San Giorgio, santo protettore dell'A.E.O.P. (Associazione Europea Operatori Polizia – Vigilanza Ambientale). Scoprite gli eventi e le tradizioni che celebrano questa importante ricorrenza, in un viaggio attraverso cultura e devozione. Non mancate!

Va in onda una nuova puntata di “MEDIARTE. Pillole di Cultura. ovvero un Concentrato di Eventi”, il programma ideato e condotto da Lucio Di Mauro. Al centro dell’appuntamento la XVI Festa di San Giorgio, santo protettore dell’A.E.O.P. (Associazione Europea Operatori Polizia – Vigilanza Ambientale – Antincendio – Protezione Civile), organizzata dalla sezione dell’associazione presso l’Istituto Ardizzone Gioeni di Catania. Le riprese e il montaggio sono a cura di Franco Tripoli. Le puntate di MEDIARTE vengono trasmesse ogni giorno alle ore 20:30 su Sicilia 242 TV Nazionale, visibile su Canale 242 del digitale terrestre in tutta Italia... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Su Sicilia 242 TV la nuova puntata di MEDIARTE dedicata alla Festa di San Giorgio Santo protettore dell’A.E.O.P.

