Su Milano-Cortina c’è la grana di Livigno e dei fornitori ancora in attesa di essere pagati

La questione di Livigno si intreccia con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, mentre i fornitori del progetto attendono ancora il pagamento. Recentemente, il consiglio dei ministri ha nominato l'architetto Fabio Massimo Saldini commissario straordinario per la realizzazione del parcheggio interrato Mottolino, un'opera chiave tra le 94 in carico alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico), sollevando interrogativi su tempistiche e finanziamenti.

Pochi giorni fa il consiglio dei ministri ha nominato l'architetto Fabio Massimo Saldini commissario straordinario per la realizzazione del parcheggio interrato Mottolino di Livigno, una delle 94 opere olimpiche in carico alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico). L'intervento nasconde già una grossa grana per la società che agisce per conto del ministero delle Infrastrutture. La deputata Silvia Roggiani, segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia, e il consigliere regionale Gianmario Fragomeli hanno presentato un'interrogazione al ministro Matteo Salvini chiedendo di far luce sul ruolo e su presunte responsabilità di Simico nella gestione di appalti e subappalti...