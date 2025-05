Stupro di gruppo sulla 19enne al Foro Italico a Palermo | Parrinello condannato in via definitiva era minorenne

La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna di otto anni e otto mesi per Riccardo Parrinello, minorenne al momento dei fatti, accusato di essere coinvolto nello stupro di gruppo di una 19enne al Foro Italico di Palermo. Il giudizio ha confermato la gravità della violenza subita dalla vittima, respingendo il ricorso del giovane, segnando un passo importante nella lotta contro la violenza di genere.

I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato da Riccardo Parrinello, accusato di avere preso parte allo stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo subito da una ragazza di 19 anni. E' così diventata definitiva la condanna a otto anni e otto mesi per il giovane che nel luglio del 2023 era minorenne. Erano già diventate definitive le condanne di Gabriele Di Trapani,... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Stupro di gruppo sulla 19enne al Foro Italico a Palermo: Parrinello condannato in via definitiva, era minorenne

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima. continua a leggere

Violenza sulla 19enne al Foro Italico a Palermo: Parrinello condannato in via definitiva, era minorenne - I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato da Riccardo Parrinello , accusato di avere preso parte allo stupro di gruppo al Foro ... Riporta gazzettadelsud.it

Lo stupro di gruppo al Foro Italico, diventa definitiva anche la condanna per il minorenne - R. P., che aveva compiuto 18 anni una ventina di giorni dopo la violenza sessuale ai danni di una diciannovenne, dovrà scontare la pena più severa tra quelle inflitte agli imputati. La Cassazione ha r ... Scrive palermotoday.it

Stupro di gruppo a Palermo: definitiva la condanna del giovane che era minorenne - I giudici hanno respinto il ricorso presentato da Riccardo Parrinello, accusato di avere preso parte allo stupro di gruppo a Palermo. Secondo msn.com