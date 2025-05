Stupro di gruppo a Palermo pena più alta all’ex minorenne | confermata la condanna a otto anni e otto mesi

La condanna di Riccardo Parrinello, ora quasi diciannovenne, è stata confermata: otto anni e otto mesi per lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo il 7 luglio 2023. Il giovane, all'epoca dei fatti minorenne, è stato giudicato dalla magistratura minorile, che ha stabilito la pena in linea con l'entità del reato. Il caso solleva importanti riflessioni sulla giustizia e sulla violenza di genere.

Riccardo Parrinello, oggi di quasi diciannove anni, ma all’epoca dello stupro di gruppo del Foro Italico, a Palermo (risalente al 7 luglio 2023), minorenne, ha ricevuto otto anni e otto mesi per violenza sessuale. Il ragazzo è stato giudicato dalla magistratura minorile e la stessa pena che ha ricevuto in primo e secondo grado è oggi confermata in Cassazione. Gli altri imputati, già maggiorenni, la sera in cui la giovane di 19 anni fu attirata in una trappola e brutalizzata in un cantiere abbandonato della Marina, hanno ricevuto pene meno pesanti. Elio Arnao, Gabriele Di Trapani Angelo Flores e Christian Maronia sono stati condannati a sette anni, Cristian Barone invece a 6 anni e 4 mesi... 🔗 Leggi su Open.online