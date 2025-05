Studenti di 15 licei musicali siciliani in concerto negli ospedali | gli eventi di maggio e giugno

In maggio e giugno, studenti di 15 licei musicali siciliani porteranno la musica negli ospedali dell'Isola, offrendo concerti per alleviare le difficoltà dei malati e dei loro familiari, oltre a sostenere gli operatori sanitari. Questi eventi hanno l'obiettivo di creare momenti di gioia e di connessione attraverso l'arte, testimoniando il potere curativo della musica.

Studentesse e studenti di 15 licei musicali della Sicilia si esibiranno in concerto negli ospedali dell'Isola per regalare momenti di gioia ai malati, ai loro familiari e a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno si impegnano con professionalità e dedizione. Mercoledì 28 maggio, alle 17, il liceo 'Don Colletto' di Corleone sarà all' Ospedale 'dei Bianchì'. Nella stessa giornata, alle 19, il liceo musicale 'Regina Margherita' di Palermo sarà nell' ospedale Buccheri La Ferla.