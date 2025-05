Strettoia vince 2-1 contro La Collina e si qualifica ai quarti del Torneo delle Contrade

Strettoia conquista una vittoria emozionante, battendo La Collina per 2-1 e guadagnandosi un posto nei quarti di finale del torneo delle contrade. Una partita intensa, segnata da momenti di alta tensione e giocate spettacolari, ha visto Strettoia emergere con determinazione. I protagonisti in campo hanno dato il massimo, rendendo la sfida indimenticabile per i tifosi. Ora, Strettoia si prepara ad affrontare nuove avversità nel torneo.

la collina 1 strettoia 2 LA COLLINA: Landi (Petrucci), Zucchelli (Filiè), Salvatori, Hamza (Macrì), Rizzo, Geltrude (Checchi), Aliboni, Cacioppo, Ricci (Giannotti) Marcellusi, Grotti (Andrade). All. Marsili. STRETTOIA: Tarabella (Di Lena), Buselli (Cipollini), Sacchelli, Quadrelli, Moriconi M., Donati, Torcigliani (Bascherini), Tonacci (Venturini), Verona, Di Martino (Marku), Viviani (Venè). All. Iori. Marcatori: 5’ pt Cacioppo; 4’ st Sacchelli, 8’ st Tonacci. PIETRASANTA – Lo Strettoia batte 2-1, in rimonta, La Collina e vince matematicamente il girone A del Torneo delle Contrade guadagnandosi la qualificazione ai quarti di finale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Strettoia vince 2-1 contro La Collina e si qualifica ai quarti del Torneo delle Contrade

