Strage di Viareggio attesa per il ricalcolo delle pene L’avvocato di parte civile | Per Moretti non potrà scendere di molto

A quasi 16 anni dalla strage di Viareggio, si attende con trepidazione il ricalcolo delle pene in Corte d’appello. L'avvocato della parte civile fa sapere che per Moretti non ci saranno significative riduzioni. Questo rappresenta il sesto giudizio del procedimento penale, con la possibilità di un ulteriore ritorno in Cassazione. Martedì, i giudici fiorentini dovranno limitarsi a valutare la concessione delle attenuanti.

L'attesa è grande perché la terza volta che si torna in Corte d'appello (il sesto giudizio nel procedimento penale, ndr) e sullo sfondo – a poco meno di 16 anni – c'è ancora il ritorno in Cassazione. Martedì i giudici di Firenze però dovranno "solo" ricalcare, valutando la concessione delle attenuanti, le pene alcuni degli imputati la cui responsabilità, penale e civile, è stata già certificata dalla Suprema corte il 15 gennaio 2024. Dovranno essere ricalcolate le pene di Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Fs e Rfi, e di altri undici imputati, tra cui l'ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Michele Mario Elia...

