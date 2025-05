Strage di Capaci gli alunni dell' istituto comprensivo Rapisardi hanno incontrato Fiammetta Borsellino

Il 23 maggio, gli alunni dell’istituto comprensivo Rapisardi di Canicattì hanno incontrato Fiammetta Borsellino in occasione delle celebrazioni per la Strage di Capaci. Questo incontro ha offerto ai ragazzi un'importante opportunità di riflessione sull'impegno civico, contribuendo a mantenere viva la memoria di un evento che ha segnato la storia del nostro Paese.

Una delegazione di studenti della scuola primaria e secondaria dell'istituto comprensivo Rapisardi di Canicattì ha partecipato, il 23 maggio, alle celebrazioni in ricordo della Strage di Capaci, un momento di profonda riflessione e impegno civico che ha lasciato un segno indelebile nei giovani...

