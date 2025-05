Strade la scure dei tagli | Enti locali impoveriti Da noi 4 milioni di lavori non verranno realizzati

In un contesto di crescente preoccupazione, i recenti tagli ai finanziamenti per la manutenzione e la sicurezza delle strade provinciale hanno sollevato forti proteste tra sindaci ed esponenti del centrosinistra. Con oltre 4 milioni di lavori compromessi, la riduzione delle risorse destinati agli enti locali, che supera il 70% per il 2025 e quasi il 50% nei prossimi tre anni, mette in serio pericolo la qualità delle infrastrutture e la sicurezza dei cittadini.

Forte la protesta di sindaci e esponenti di centrosinistra per i tagli ai finanziamenti destinati alla manutenzione e alla sicurezza delle strade provinciali. La sforbiciata solo per il 2025 ammonta ad oltre il 70% delle risorse assegnate inizialmente e sfiora il 50% da qui ai prossimi tre anni. A esprimere preoccupazione la candidata alla segreteria Pd di Ferrara, Giada Zerbini, che sottolinea l’impoverimento economico che colpisce gli enti locali, che sono un punto di riferimento per i cittadini. "Voglio evidenziare con quanta più forza possibile – sbotta Zerbini – come il governo di destra-destra tolga alle amministrazioni territoriali sempre maggiori fondi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade, la scure dei tagli: "Enti locali impoveriti. Da noi 4 milioni di lavori non verranno realizzati"

Se ne parla anche su altri siti

Strade, scure da Roma. Via 11 milioni in 3 anni: "Addio manutenzione" - Un taglio di circa 11 milioni e mezzo di euro. È quanto il ministero dei Trasporti avrebbe deciso di congelare per il territorio della provincia di Firenze dal 2025 al 2029. La scure sui tre anni fare ... msn.com scrive

Strade, tagliati oltre 4 milioni: "Chi sistemerà frane e buche?" - "Il governo ci taglia i fondi per i lavori sulle strade, e intanto annuncia progetti come quello della nuova Marecchiese che costerà centinaia di milioni...". I conti non tornano per il sindaco e pres ... Scrive msn.com

Tagliati i fondi delle strade provinciali. Gli enti locali accusano il ministero del Trasporti - Preoccupazione bipartisan dei presidenti di centrodestra e sinistra. Il Pd manifesta a Lauriano contro la scelta di Salvini ... Si legge su rainews.it

Strade scure