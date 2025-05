Strade la maggioranza in Regione | Tagli irresponsabili del governo alla manutenzione delle provinciali

Lunedì mattina, i gruppi di maggioranza dell’Assemblea legislativa si sono riuniti in conferenza stampa per esprimere preoccupazione riguardo ai "tagli irresponsabili" del governo alla manutenzione delle strade provinciali. Queste misure mettono a rischio la sicurezza e l'efficienza della rete viaria, suscitando forte indignazione tra i rappresentanti locali e richiedendo un urgente ripensamento delle politiche nel settore della manutenzione stradale.

I gruppi di maggioranza dell’Assemblea legislativa hanno convocato lunedì mattina una conferenza stampa per denunciare "i tagli del Governo alle risorse destinate alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento della rete viaria provinciale alla manutenzione delle strade provinciali". Con... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Strade, la maggioranza in Regione: "Tagli irresponsabili del governo alla manutenzione delle provinciali"

Infrastrutture, i gruppi di maggioranza in Regione: "Tagli irresponsabili del governo alla manutenzione delle strade provinciali" - I gruppi di maggioranza dell’Assemblea legislativa denunciano i recenti tagli del governo alle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali. 🔗continua a leggere

Infrastrutture, i gruppi di maggioranza in Regione: "Tagli irresponsabili del governo alla manutenzione delle strade provinciali" - Nell'ambito di una crescente preoccupazione per la sicurezza stradale, i gruppi di maggioranza dell'Assemblea legislativa hanno tenuto una conferenza stampa per denunciare i recenti tagli del governo alle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali. 🔗continua a leggere

Tagli alle strade, la maggioranza in Regione al Governo “Un tavolo di crisi con Unione Province” - L'intera maggioranza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha depositato una risoluzione in cui si chiede al Governo di aprire un tavolo ... 🔗Da piacenzasera.it

Regione. Manutenzione strade provinciali, la maggioranza: “Tagli per 71 milioni di euro. Governo irresponsabile” - Questa mattina, nella Sala Stampa dell’Assemblea Legislativa, i gruppi di maggioranza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, hanno convocato una conferenza stampa per denunciare con forza i t ... 🔗chiamamicitta.it scrive

Strade, la maggioranza in Regione: "Tagli irresponsabili del governo alla manutenzione delle provinciali" - I gruppi di maggioranza hanno sottolineato "la gravità della situazione", definendo quella del Governo "una scelta irresponsabile" ... 🔗Si legge su riminitoday.it