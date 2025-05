StraBologna un sucesso Vip cittadini e scuole | 22mila i partecipanti

Strabologna ha trionfato con la partecipazione di 22.000 persone, tra vip, cittadini e studenti. L'evento, inizialmente visto come una sfida a causa delle nuove restrizioni, si è convertito in una significativa opportunità. La presidente dell'Uisp delle Due Torri, Paola Paltretti, e l'organizzatore Nicola Fornasari hanno rivisto le loro preoccupazioni, dimostrando che, con slancio e determinazione, ogni problema può essere affrontato e trasformato in successo.

"Abbiamo trasformato quello che, sulla carta, era un problema in opportunità". E i risultati hanno dato loro ragione. Il dubbio, alla vigilia, era della presidente dell'Uisp delle Due Torri Paola Paltretti e dell'organizzatore della corsa, Nicola Fornasari. Qual era il rebus? Che il cambio della zona di partenza – da via Rizzoli a Piazza Galvani – e un percorso per forza diverso, per saltare i cantieri, diventasse qualcosa di indigesto per i runner di casa nostra. "E invece – racconta Paola Paltretti – non è piaciuta solo la partenza, ma tutto il tracciato. Anche perché, in questo modo, sono stati affrontati scorci che, magari, in passato erano stati ignorati"...