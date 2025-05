Storie dell' aldilà | nuovo appuntamento con RepertiParlanti del museo di Mesagne

Martedì 27 maggio, alle ore 17:30, la Biblioteca comunale “Ugo Granafei” di Mesagne ospiterà un nuovo incontro del ciclo di conferenze #Repertiparlanti. Il tema dell'incontro sarà "Storie dell'aldilà", un'opportunità per esplorare affascinanti narrazioni e riflessioni sul mistero della vita oltre la morte, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con esperti del settore. Non mancate!

