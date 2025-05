Stop all’acqua per lavori Hera | tutti i comuni coinvolti

Hera annuncia un intervento di potenziamento della rete idrica nella pianura bolognese, previsto per la notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio 2025. Durante i lavori, sarà necessario interrompere temporaneamente l'acqua in diversi comuni, mentre si effettuerà il collegamento di un nuovo tratto di condotta nella zona di via Piantolo. Maggiori dettagli sulle località coinvolte e le tempistiche dell'intervento seguiranno.

Hera prosegue i lavori di potenziamento della rete idrica nella pianura bolognese. Un nuovo intervento è previsto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio 2025, quando sarà necessario collegare un tratto di nuova condotta alla rete principale all'altezza di via Piantolo, in una zona...

