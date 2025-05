Stop ai diesel Euro5 in Piemonte | ufficiale dal primo ottobre 2025

A partire dal 1° ottobre 2025, in Piemonte sarà ufficialmente vietato circolare con veicoli diesel Euro 5 e di categoria inferiore nei comuni con più di 30.000 abitanti. Questa decisione, attesa da tempo e oggetto di discussioni e proroghe, mira a migliorare la qualità dell'aria e a promuovere una mobilità più sostenibile nella regione. Scopriamo i dettagli e le implicazioni di questa misura.

Si era parlato di anticipare il tutto, poi una proroga per mantenere la "scadenza" nell'autunno 2025 e così è stato. Dal prossimo primo ottobre le auto diesel Euro5 e di categoria inferiore non potranno più viaggiare nei comuni che contano più di 30mila abitanti. Una scelta che riguarda... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Stop ai diesel Euro5 in Piemonte: ufficiale dal primo ottobre 2025

Auto diesel, stop da ottobre: le limitazioni per ogni regione coinvolta - Dal 1° ottobre 2025 scatta il limite di circolazione per le auto diesel con omologazione Euro 5 in tre Regioni d'Italia: ecco le regole applicate. Riporta msn.com

Arriva la stretta sui diesel: dal primo ottobre non potranno più viaggiare auto dagli euro 5 in giù - Stop a un’auto su tre in Piemonte dal 1°ottobre. Non potranno più viaggiare i diesel euro 5 o di categoria inferiore, cioè quelle acquistate prima del 2015, nei Comuni che superano i 30 mila abitanti. Si legge su informazione.it

Diesel addio: ecco i Comuni e le Regioni che vieteranno le auto Euro 5 - Si annunciano tempi duri per chi ha in garage una vettura a gasolio. Da Roma alle Regioni del nord: in autunno potrebbe profilarsi una maxi stretta alla circolazione ... Riporta today.it