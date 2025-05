Steve Austin al fianco di Jim Ross nella sua sfida più dura | Sono grato di avere Steve nella mia vita

Nell'uscita di un'intervista toccante, Jim Ross rivela la sua battaglia contro il tumore al colon e il sostegno incondizionato di Steve Austin durante questo difficile percorso. Il mondo del pro wrestling si unisce per supportare Ross, mentre lui racconta come l'amico e collega sia stato un ancoraggio fondamentale in questo momento critico della sua vita. Una testimonianza di solidarietà e amicizia nell'industria del wrestling.

Jim Ross ha sorpreso il mondo quando ha annunciato di essere stato diagnosticato con un tumore al colon. Subito dopo, il mondo del pro wrestling gli ha mostrato un enorme sostegno, e ora Ross ha raccontato in che modo Steve Austin lo ha supportato in un momento così difficile. Parlando durante il podcast Grilling JR, Ross ha rivelato cosa ha fatto Steve Austin per lui dopo la diagnosi. Mentre si trovava a casa, ha ricevuto una telefonata da Austin, e hanno parlato per ben 43 minuti. Ross ha spiegato che è questo che fanno i veri amici: ti chiamano, parlano con te, e alla fine della conversazione ti ricordano che ti vogliono bene... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

