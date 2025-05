Steli di pace a Palermo nel Giardino dei Giusti le parole dei Rotary diventano memoria collettiva

Nel cuore di Palermo, il Giardino dei Giusti si arricchisce di una nuova installazione: la Stele di Pace. Qui, la ceramica diventa medium di storie e messaggi, trasformando l'ideale di pace in una realtà tangibile. Grazie al contributo del Rotary, le parole di unione e memoria collettiva si imprimono su ogni creazione, rendendo questo spazio un simbolo di speranza e riflessione per la comunità.

C’è un luogo a Palermo dove la ceramica racconta storie. Dove la pace non è solo un ideale, ma un messaggio che si imprime sulla materia, si colora, si espone, si dona. È il Giardino dei Giusti, che da pochi giorni ospita una nuova, straordinaria installazione: la Stele di Pace, frutto del... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Steli di pace" a Palermo, nel Giardino dei Giusti le parole dei Rotary diventano memoria collettiva

I consoli di Palermo volano a Bruxelles: al parlamento europeo con Leoluca Orlando per la pace - I consoli di Palermo, in visita a Bruxelles su invito di Leoluca Orlando, si sono recati al Parlamento Europeo. 🔗continua a leggere

Il Giardino Inglese di Palermo: un angolo di natura e arte - Il Giardino Inglese, situato lungo la storica via Libertà di Palermo, rappresenta uno dei luoghi più amati dai cittadini e dai turisti. Questo parco, che si estende per circa 60.000 metri quadrati, è ... 🔗Segnala viaggiamo.it

Palermo, distrutto giardino di casa della giornalista Dina Lauricella di Servizio Pubblico - Stamattina, infatti, i genitori della cronista hanno trovato completamente devastato il giardino della loro casa a Mondello, la borgata marinara di Palermo, dove Lauricella ha la residenza (con ... 🔗ilfattoquotidiano.it scrive

Presidio per la pace a Palermo - Il presidio per la Pace è previsto per sabato 24 febbraio, dalle ore 17 alle ore 19. Piazza Vittorio Veneto alla Statua-Palermo. Le motivazioni nel documento nazionale della Rete italiana Pace e ... 🔗Riporta livesicilia.it