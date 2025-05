Stefano De Martino | Troppi complimenti abbasso il volume per tenere a bada il mio ego

Stefano De Martino, noto volto della televisione italiana, affronta con umiltà il successo e i numerosi complimenti ricevuti. In un'intervista, il conduttore di "Affari Tuoi" confessa di dover "abbassare il volume" sul suo ego, mentre si destreggia tra gossip e importanti traguardi professionali, incluso il suo affetto per il programma di Caterina Balivo, "La volta buona".

(Adnkronos) – Stefano De Martino è uno dei volti più amati della televisione. Diviso tra gossip e traguardi professionali, il suo volto è spesso protagonista dei salotti televisivi, come quello di Caterina Balivo, 'La volta buona', programma che lo stesso conduttore di Affari Tuoi ammette di seguire, anche se i troppi complimenti spesso lo imbarazzano.

