Stefano De Martino | Troppi complimenti abbasso il volume per tenere a bada il mio ego

Stefano De Martino, celebre volto della televisione italiana, si confronta con il costante flusso di complimenti e riconoscimenti che riceve. In un'intervista, l'artista rivela come gestire il suo ego, sottolineando l'importanza di mantenere la modestia nonostante il successo. Spesso ospite nei salotti televisivi, come quello di Caterina Balivo, De Martino condivide aneddoti e riflessioni sulla sua carriera e sulla vita pubblica.

(Adnkronos) – Stefano De Martino è uno dei volti più amati della televisione. Diviso tra gossip e traguardi professionali, il suo volto è spesso protagonista dei salotti televisivi, come quello di Caterina Balivo, 'La volta buona', programma che lo stesso conduttore di Affari Tuoi ammette di seguire, anche se i troppi complimenti spesso lo imbarazzano. ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

