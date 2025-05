Stefano De Martino | Sanremo? Sì ma con qualche capello bianco in più Il retroscena con Marcello Sacchetta | Nudità insieme

Stefano De Martino si prepara per Sanremo, ma non senza riservare un sorriso ai segni del tempo: qualche capello bianco in più non ferma la sua energia. Nel programma "La volta buona", insieme a Marcello Sacchetta, si esplorano retroscena e aneddoti dei protagonisti dell'anno, da Carlo Conti a Paolo Bonolis, in una celebrazione della televisione che abbraccia autenticità e nostalgia.

A La volta buona si parla dei personaggi dell'anno, da Stefano De Martino a Carlo Conti e Paolo Bonolis. Tantissimi gli ospiti che hanno raccontato alcuni aneddoti con i conduttori che ogni... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stefano De Martino: «Sanremo? Sì ma con qualche capello bianco in più». Il retroscena con Marcello Sacchetta: «Nudità insieme»

