Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme a Miami poi al concerto di Mahmood | archiviata Angela Nasti?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati avvistati insieme a Miami, dove hanno trascorso qualche giorno di vacanza, per poi partecipare al concerto di Mahmood. Dopo la recente separazione da Angela Nasti, sorge la domanda: tra i due c'è solo amicizia o potrebbe esserci un possibile ritorno di fiamma? Scopriamo i dettagli di questa intrigante situazione.

