Stefano De Martino conosce i suoceri | ecco l’incontro con i genitori della sua fidanzata

Stefano De Martino, pur continuando a dichiararsi single, sembra aver trovato l'amore con Angela N. Recentemente, il conduttore ha avuto il suo primo incontro ufficiale con i genitori della fidanzata, suggerendo che la loro relazione si sta facendo sempre più seria. Scopriamo insieme i dettagli di questo incontro e le ultime novità sulla vita sentimentale di De Martino.

Nonostante continui a professarsi single davanti alle telecamere, Stefano De Martino sarebbe tutt'altro che solo. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni, il conduttore di Affari Tuoi sarebbe impegnato sentimentalmente, e in modo tutt'altro che superficiale. Il nome della presunta fidanzata è Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella dell'influencer Chiara Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni. La voce si fa insistente, tanto che da ambienti vicini alla coppia si parla già di frequentazione seria e persino di un recente incontro con il padre di lei. Il flirt estivo? No, pare proprio che stavolta ci sia qualcosa di più...

