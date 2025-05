Stefano Cucchi sentenza d' appello sui depistaggi slitta a giugno

La sentenza della Corte d'Appello di Roma sui depistaggi legati alla morte di Stefano Cucchi è stata posticipata al 19 giugno. Dopo oltre un decennio dalla tragica scomparsa del giovane, otto carabinieri sono imputati nel processo noto come "Cucchi ter", accusati di falsità ideologica e omicidio colposo. L’attesa continua mentre il caso mantiene alta l'attenzione sulla giustizia e sul rispetto dei diritti umani.

Slitta al prossimo 19 giugno la sentenza della Corte d'Appello di Roma in relazione ai depistaggi che seguirono la morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 15 ottobre del 2009. Sono otto i carabinieri imputati nel processo "Cucchi ter" a cui la procura generale contesta, a vario titolo e a seconda delle posizioni, le accuse di falso, omessa denuncia, calunnia e favoreggiamento. Inizialmente la sentenza era attesa per oggi...

