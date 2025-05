Stefano Cucchi oggi sentenza d' appello sui depistaggi La sorella | Nascosta la verità

Oggi è attesa la sentenza del processo d'appello sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, morto nel 2009 dopo un arresto. La sorella di Stefano denuncia come la verità sia stata nascosta, mentre otto carabinieri sono imputati in questo processo. La Corte d’Appello di Roma si pronuncerà oggi alle 11, un momento cruciale nella lunga battaglia per giustizia della famiglia Cucchi.

È attesa per oggi la sentenza del processo di Appello sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini. Sono imputati otto carabinieri. "Alle 11 la Corte d’Appello di Roma si ritirerà in camera di consiglio per giudicare la ‘scala gerarchica’ dell’Arma dei Carabinieri di Roma. I vertici che hanno nascosto la verità, scritto il falso e depistato le indagini per garantire l’impunità degli assassini di Stefano Cucchi, consentendo che fossero processati agenti della Polizia Penitenziaria al loro posto... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Stefano Cucchi, oggi sentenza d'appello sui depistaggi. La sorella: "Nascosta la verità"

Cucchi, la sorella Ilaria: "Oggi scritto pezzo di storia: Stefano ha avuto giustizia"