Stefano Cucchi oggi sentenza appello su depistaggi La sorella Ilaria | Hanno nascosto la verità

Oggi si attende la sentenza del processo d'appello sui depistaggi legati alla tragica morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano deceduto nel 2009 dopo un arresto. La sorella Ilaria denuncia che la verità è stata a lungo nascosta. Otto carabinieri sono imputati, mentre la Corte d'Appello di Roma si prepara a fare luce su una vicenda che ha sollevato un acceso dibattito in Italia.

(Adnkronos) – Sentenza del processo di Appello, oggi, sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini, che vede imputati otto carabinieri. "Alle 11 la Corte d'Appello di Roma si ritirerà in camera di consiglio per giudicare .

Cucchi, la sorella Ilaria: "Oggi scritto pezzo di storia: Stefano ha avuto giustizia"