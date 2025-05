StaStasera in tv va in onda l' ultima puntata di Gerri la serie di Rai 1 Ecco le anticipazioni E perché speriamo ce ne sia una seconda

Questa sera, alle 21:30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, andrà in onda l'ultima puntata di "Gerri", la serie che ha conquistato il pubblico fin dal primo episodio. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni di questo emozionante finale e discuteremo le ragioni per cui speriamo in una seconda stagione. Non perdetevi l'occasione di scoprire come si conclude questa travolgente avventura!

Siamo arrivati alla fine. E ci dispiace davvero tanto. Perché Gerri ci ha conquistato fin dal primo episodio e ha fatto finire in bellezza una stagione di fiction Rai caratterizzata da luci e ombre. Stasera in tv alle 21.30 su Rai1 e in contemporanea streaming su RaiPlay (dove è possibile rivedere i 3 episodi già trasmessi), va in onda la quarta e ultima puntata della serie tv basata sui romanzi gialli di Giorgia Lepore e diretta da Giuseppe Bonito. La serie ci ha fatto conoscere un protagonista atipico, interpretato da Giulio Beranek. Che ha bucato lo schermo. E che è molto più della descrizione «trent’anni, occhi profondi e malinconici e silenzi inospitali per chiunque» che fanno di lui le sceneggiatrici Donatella Diamanti e Sofia Assirelli... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - StaStasera in tv va in onda l'ultima puntata di "Gerri, la serie di Rai 1. Ecco le anticipazioni. E perché speriamo ce ne sia una seconda

