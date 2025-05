Stagione balneare la Regione si confronta con le associazioni di categoria

In vista della prossima stagione balneare, la Regione avvia un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria del turismo. L'assessore Giovanni Calabrese ha partecipato a una riunione del comitato consultivo dedicato all’attuazione delle normative riguardanti le deleghe di funzioni, per garantire un’estate di successo e sostenibilità per il settore balneare.

