Stadium Mirandola vince ma Codyeco S Croce si qualifica per la promozione in A3

Il Stadium Mirandola trionfa in un emozionante incontro contro Codyeco S. Croce, vincendo con un punteggio di 3-2. Nonostante la sconfitta, Codyeco si qualifica per la promozione in A3, frutto di una stagione straordinaria. La partita ha riservato colpi di scena e prestazioni individuali notevoli, con Albergati che si distingue per il suo contributo decisivo. Un match che resterà nella memoria degli appassionati di volley.

STADIUM MIRANDOLA 3 CODYECO S.CROCE 2 (2518 2125 2426 2519 157) STADIUM MIRANDOLA: Maletti 13, Rustichelli R. 9, Albergati 19, Reyes 3, Antonaci 5, Sitti 4, Catellani (L1), Brodolo 6, Scaglioni 4, Bevilacqua 1, Flemma 12, Zanetti, Rustichelli M. (L2), Egwaoje; all.: Bicego. CODYECO S.CROCE: Colli 14, Simoni 7, Da Prato 6, Pahor 2, Caproni 10, Mignoni 3, Bini (L1), Civinini, Matteini 10, Baldini 4, Maletaj 6, Camarri, Attuoni 4, Baldaccini (L2); all.: Pagliai. ARBITRI: Branca – Vangone Deborah. NOTE: Durata set 28’ 31’ 35’ 23’ 12’ per un totale di 129’. Stadium 76 su 110 (B.S. 22, Vinc. 4, Muri 10, E... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stadium Mirandola vince ma Codyeco S.Croce si qualifica per la promozione in A3

Su questo argomento da altre fonti

Stadium Mirandola vince ma Codyeco S.Croce si qualifica per la promozione in A3 - Stadium Mirandola vince la partita ma Codyeco S.Croce ottiene la promozione in A3. Ora i playoff regionali continuano con sfide decisive. Come scrive msn.com

Codyeco Lupi trionfa 3-0 su Stadium Mirandola nei play-off A3 - I Lupi di Santa Croce dominano la Stadium Mirandola 3-0 nei play-off promozione A3. Colli guida la squadra verso il salto di categoria. Scrive msn.com

Volley, Serie B. Codyeco Lupi, il grande giorno. Basta un punto per salire in A3 - Oggi pomeriggio alle 18, al Pala Simoncelli di Mirandola, la Codyeco Lupi affronta in gara 2 i modenesi della Stadium. I santacrocesi si sono imposti all’andata per 3-0 disputando una gara adeguata al ... Si legge su lanazione.it