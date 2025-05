Stadio Maradona | presentato emendamento al DUP per dare il via alla progettazione esecutiva

Nella prossima seduta del Consiglio comunale si discuterà un emendamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, volto a finanziare la progettazione esecutiva per lo stadio Maradona. Questo passo è cruciale per garantire la realizzazione degli interventi necessari a risolvere le problematiche legate alla struttura. L'articolo esplorerà i dettagli e le implicazioni di questa proposta.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale saranno discusse alcune modifiche e integrazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP) 20252027, tra cui un emendamento finalizzato a finanziare la progettazione esecutiva necessaria per la risoluzione definitiva delle vibrazioni strutturali che interessano il terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona. L'iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso già avviato e illustrato dal Sindaco Gaetano Manfredi e dall'Assessore Edoardo Cosenza al Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, nelle scorse settimane...

