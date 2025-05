Sport in tv oggi lunedì 26 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 26 maggio, una nuova settimana di sport prende il via con alcuni eventi di grande importanza in chiave azzurra. Riflettori puntati sul day-2 del Roland Garros, con cinque italiani in campo per il primo turno del main draw tra cui il numero uno al mondo Jannik Sinner, che sfiderà il padrone di casa francese Arthur Rinderknech in chiusura di programma sul Philippe-Chatrier. Gli altri azzurri impegnati nel match d’esordio sulla terra rossa parigina sono Giulio Zeppieri (contro il campione in carica Carlos Alcaraz), Luciano Darderi, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Proseguono nel frattempo gli Europei di tuffi ad Antalya, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia a caccia del podio dal metro e la coppia mista GiovanniniJodoin Di Maria che sogna una medaglia nel sincro dalla piattaforma... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 26 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

