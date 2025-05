Sport in tv lunedì 26 maggio | il programma completo

Oggi, lunedì 26 maggio, il palinsesto sportivo in TV si arricchisce di eventi imperdibili, con il prestigioso Roland Garros pronto a farci vivere emozioni tennistiche. A completare la giornata, il calcio giovanile con gli Europei Under 17 e l'Italia in campo. Scopri il programma completo e preparati a seguire tutte le sfide che animano questa giornata sportiva!

Lo Sport in tv oggi, lunedì 26 maggio: il programma completo, tra Roland Garros e calcio, con gli Europei Under 17 e l’Italia in campo La domenica è appena andata agli archivi con l’ultima giornata di Serie A ma anche con il Gran Premio di Formula 1 e quello di MotoGp, senza dimenticare il Giro d’Italia con l’arrivo in salita di ieri e l’ultima settimana che si preannuncia durissima. Insomma, tanta carne al fuoco ma non è certo finita qui, anzi. Il programma di oggi è ugualmente corposo, con il Roland Garros che fa ovviamente la parte del leone. Il Giro oggi si ferma con l’ultima giornata di riposo ma il ciclismo sarà protagonista con la Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, poi non mancherà calcio, con gli Europei Under 17 in corso di svolgimento... 🔗 Leggi su Sportface.it