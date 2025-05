Sport e cultura | candidati a Regione Lombardia quattro progetti lecchesi

La Provincia di Lecco punta su sport e cultura con la candidatura di quattro progetti a Regione Lombardia, coinvolgendo l'Avviso unico Cultura e il Bando Olimpiadi della Cultura. Con un investimento stimato di oltre 160mila euro, queste iniziative evidenziano il valore e la capacitĂ di progettazione del territorio, promettendo di arricchire l'offerta culturale e sportiva locale.

