Sport ambiente e cittadinanza attiva | sulla spiaggia di Santa Teresa arrivano i Giochi del Mare

Il 30 maggio, la splendida spiaggia di Santa Teresa a Salerno si trasformerà in un palcoscenico per i "Giochi del Mare": un evento che unisce sport, educazione ambientale e cittadinanza attiva. Rivolto agli studenti del Liceo Scientifico Francesco Severi e di altri istituti, questa giornata promette di promuovere valori di inclusione sociale e sensibilizzazione ambientale in un'atmosfera festosa e collaborativa.

