Sport al via la 29esima edizione del premio Fair Play Menarini

Inizia la 29esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, un evento che celebra l'etica, la lealtà e il rispetto nello sport. In programma a Roma, la manifestazione promette di affascinare il pubblico con la presenza di celebri campioni internazionali, pronti a condividere i valori fondamentali dello sport. Una serata dedicata ai veri fuoriclasse, sia dentro che fuori dal campo.

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Premio Internazionale Fair Play Menarini scalda i motori in vista della sua 29esima edizione. L'appuntamento annuale dedicato ai fuoriclasse di etica, lealtà e rispetto si prepara a infiammare di nuovo gli spettatori con un parterre di campioni internazionali. Nell’edi... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sport, al via la 29esima edizione del premio Fair Play Menarini

A Pistoia la 29esima edizione della Scarpinata Podistica Bugiani - Domenica 25 maggio Pistoia accoglierà la 29ª edizione della Scarpinata Podistica Bugiani, uno degli eventi più longevi e amati della città. continua a leggere

Sport, al via la 29esima edizione del premio Fair Play Menarini - Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Il Premio Internazionale Fair Play Menarini scalda i motori in vista della sua 29esima edizione. L'appuntamento ... Secondo msn.com

A Pistoia la 29esima edizione della Scarpinata Podistica Bugiani - Pistoia, 20 maggio 2025 – Domenica 25 maggio torna a Pistoia uno degli appuntamenti podistici più attesi della stagione: la Scarpinata Podistica del Circolo Bugiani, giunta alla sua 29ª edizione. Da msn.com

Domenica la 29esima edizione della Maratonina di Voltana - Domenica si svolgerà la 29esima Maratonina di Voltana ... sarà indetto il divieto di sosta con rimozione su tutta piazza dell’Unità e su entrambi i lati in via Gobbi (dall’incrocio con la via Tolstoj ... Come scrive ravennatoday.it