Spiriti solitari di Masoni e Bartelloni torna con De Gregori e i 50 anni di Rimmel

Nel 2025, il celebre album "Rimmel" di Francesco De Gregori festeggia cinquant'anni dalla sua uscita, avvenuta a gennaio 1975. Questo traguardo rappresenta un momento cruciale nella storia della musica leggera italiana. In occasione dell'anniversario, il progetto "Spiriti Solitari" con Masoni e Bartelloni rende omaggio a questa pietra miliare, celebrando l'ereditĂ artistica e culturale di De Gregori e le sue indimenticabili melodie.

Pisa, 26 maggio 2025 - Compie gli anni, in questo 2025, uno dei dischi piĂą importanti della musica leggera italiana: Rimmel di Francesco De Gregori. E la ricorrenza è di quelle significative, visto che sono cinquanta gli anni trascorsi dall’uscita dell’album, da quel gennaio del 1975 in cui un Principe allora appena ventiquattrenne ha consegnato alla storia della canzone d’autore italiana uno dei suoi capolavori assoluti, raggiungendo così un successo fin lì soltanto sfiorato. Non è un caso, dunque, che lo stesso cantautore romano abbia voluto celebrare l’LP che ha sparigliato le sue carte, i suoi “quattro assi di un colore” solo, organizzando un tour (che toccherĂ anche Pisa il prossimo 30 agosto, ndr), tutto dedicato all’album, vincendo così una certa ritrosia a tornare a cantare brani scritti quando era poco piĂą di un ragazzo, consapevole di quanto sia stato in primis quel disco a farne uno dei numi tutelari del cantautorato italiano... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Spiriti solitari" di Masoni e Bartelloni torna con De Gregori e i 50 anni di Rimmel

Francesco De Gregori: Rimmel compie 50 anni. E torna live con un tour in tutta Italia - Festeggiando i 50 anni di "Rimmel", Francesco De Gregori torna dal vivo con un tour in tutta Italia. Un viaggio musicale tra arene, teatri e club per rivivere uno degli album piĂą amati di sempre, con interpretazioni fedeli e sorprese inedite, celebrando un capolavoro che ha segnato generazioni. 🔗continua a leggere

Francesco De Gregori, 74 anni in tour live intensi e il tour Rimmel 2025 tra teatri e palasport - A 74 anni, Francesco De Gregori, celebrato il 4 aprile, prosegue il suo straordinario percorso musicale con il tour live Rimmel 2025, tra teatri e palasport. 🔗continua a leggere

Tutto il talento delle donne Masoni-Bartelloni raccontano - Ultimo appuntamento del ciclo d’incontri estivo della rassegna "Spiriti solitari- cantautori ascoltati, visti e raccontati". Questa sera Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni saliranno sul palco di ... 🔗Segnala lanazione.it

Il 23 e 27 luglio va in scena Spiriti Solitari - Doppio appuntamento nel giro di pochi giorni con Spiriti solitari, la rassegna dedicata ai cantautori italiani ideata e condotta da Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni, che il 23 e il 27 luglio ... 🔗Si legge su lanazione.it